Türkiye İtalya maçı ne zaman? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

11 Haziran Cuma günü Euro 2020’nin açılış maçı için karşı karşıya gelecek olan Türkiye ve İtalya takımları için, tüm futbol severler nefeslerini tuttu. Açılış maçı olarak gerçekleşecek maçta, Türkiye ve İtalya 9. Kez karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında oynanan 8 maçta İtalya 5 kez galip geldi, diğer 3 maç ise berabere bitti.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya karşılaşması 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00’da başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan mücadele TRT 1’den yayınlanacak.

Türkiye - İtalya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie görev alacak.

DİĞER RAKİPLER İSVEÇ VE GALLER

Türkiye ile İtalya bugüne kadar büyük turnuvalarda sadece bir kez karşılaşırken, 11 Haziran 2000'de oynanan Euro 2000 açılış karşılaşmasını İtalya 2 - 1 kazanmıştı. Türkiye, bugüne kadar katıldığı 4 Avrupa Şampiyonası’nda, oynadığı tüm açılış maçlarını kaybetti. Bir ilki başarmak isteyen A Milli Futbol Takımı’nın A grubundaki diğer rakipleri ise İsviçre ve Galler.

EURO 2020 A GRUBU MAÇ TAKVİMİ