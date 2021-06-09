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Türkiye İtalya maçı ne zaman? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

09.06.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Şampiyonası Euro 2020 için geri sayım başladı! 11 Haziran Cuma günü Türkiye – İtalya ile başlayacak olan Euro 2020’nin açılış maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye ve İtalya arasında gerçekleşecek mücadelenin, Euro 2020’nin açılış maçı olması sebebiyle milyonlarca kişi tarafından dünyanın her yerinden izleneceği tahmin ediliyor.

Türkiye İtalya maçı ne zaman? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

11 Haziran Cuma günü Euro 2020’nin açılış maçı için karşı karşıya gelecek olan Türkiye ve İtalya takımları için, tüm futbol severler nefeslerini tuttu. Açılış maçı olarak gerçekleşecek maçta, Türkiye ve İtalya 9. Kez karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında oynanan 8 maçta İtalya 5 kez galip geldi, diğer 3 maç ise berabere bitti.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya karşılaşması 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00’da başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan mücadele TRT 1’den yayınlanacak.

Türkiye - İtalya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie görev alacak.

DİĞER RAKİPLER İSVEÇ VE GALLER

MİLLİ1

Türkiye ile İtalya bugüne kadar büyük turnuvalarda sadece bir kez karşılaşırken, 11 Haziran 2000'de oynanan Euro 2000 açılış karşılaşmasını İtalya 2 - 1 kazanmıştı. Türkiye, bugüne kadar katıldığı 4 Avrupa Şampiyonası’nda, oynadığı tüm açılış maçlarını kaybetti. Bir ilki başarmak isteyen A Milli Futbol Takımı’nın A grubundaki diğer rakipleri ise İsviçre ve Galler.

EURO 2020 A GRUBU MAÇ TAKVİMİ

MİLLİ2

  • 11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
  • 12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
  • 16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
  • 16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
  • 20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
  • 20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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