Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda?

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yarışan Türkiye’nin maç takvimi, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından paylaşıldı. İlk maçında Çin’le karşılaşan Türkiye, mücadeleden 3-0’lık galibiyet elde ederek, rakibine sayı vermedi.

İkinci mücadelesini ise İtalya ile oynayacak olan Türkiye, karşılaşmanın hazırlıklarına kısa zaman içinde başlayacak.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye’nin İtalya’yla oynayacağı voleybol maçı, 27 Temmuz 2021 Salı günü saat 10:15’te başlayacak. Bu mücadele ve millilerin oynayacağı diğer tüm maçlar, TRT SPOR YILDIZ ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Türkiye, 29 Temmuz’da ABD ile, 31 Temmuz’da Arjantin’le, 2 Ağustos’ta da Rusya ile karşılaşacak.





