TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları finalde!

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı olarak ekrana geldi. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları'nın son rakibi İtalya olmuştu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmek için mücadele etti. İtalya karşısında 3 - 2 galip gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, adını finale yazdırdı. Türkiye İtalya voleybol maçı detayları arama motorlarında sporseverler tarafından araştırılıyor. İşte Türkiye İtalya voleybol maçıyla ilgili detaylar...

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İtalya voleybol maçı bugün (1 Eylül 2023 Cuma) saat 18.00'de oyanmaya başladı.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor / Yıldız'da canlı olarak ekrana geldi.

FİLENİN SULTANLARI FİNALDE!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma öncesi 7'de 7 yapan Filenin Sultanları bu karşılaşmada da rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyonada adını finale yazdırmayı başardı.

1'inci Set Sonucu: Türkiye 18-25 İtalya

2'inci Set Sonucu: Türkiye 25-23 İtalya

3'üncü Set Sonucu: Türkiye 15-25 İtalya

4'üncü Set Sonucu: Türkiye 15-25 İtalya

5'inci Set Sonucu: Türkiye 15-6 İtalya

2023 CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Brüksel, 1 Eylül Cuma (bugün)günü oynanan yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak üçüncülük ile final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI YAYINI İÇİN FREKANS BİLGİSİ

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından yayın yapmaktadır.

