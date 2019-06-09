SPOR

Türkiye - İzlanda maçını Szymon Marciniak yönetecek

FUTBOL HABERLERİ  | 09.06.2019 15:05 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü deplasmanda oynayacağı İzlanda maçını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

Türkiye - İzlanda maçını Szymon Marciniak yönetecek

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Salı günü TSİ 21.45'te deplasmanda İzlanda ile mücadele edecek. Bu önemli müsabakayı yönetecek hakemlerde belli oldu.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'nun Szymon Marciniak'ın düdük çalacağı belirtildi. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musia olacak.

Szymon Marciniak daha öncede 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim 2017 tarihinde Eskişehir'de oynanan Türkiye - İzlanda maçını yönetmiş, rakip takım sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Abdullah Ercan imzayı attıAbdullah Ercan imzayı attı
Real Madrid resmen açıkladıReal Madrid resmen açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
a milli futbol takımı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu izlanda

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler

Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler

Hasan Ali, Mbappe'ye nefes aldırmadı

Hasan Ali, Mbappe'ye nefes aldırmadı

Arda Turan için olay Galatasaray iddiası

Arda Turan için olay Galatasaray iddiası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şampiyon hoca görevi bıraktı

Şampiyon hoca görevi bıraktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Başkan istifasını resmen açıkladı

Başkan istifasını resmen açıkladı

İlk derbi Beşiktaş'ın! Olay çıktı

İlk derbi Beşiktaş'ın! Olay çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye - İzlanda maçını Szymon Marciniak yönetecek

Türkiye - İzlanda maçının hakemi belli oldu

Menemen Belediyespor'da Abdullah Ercan imzayı attı

Abdullah Ercan imzayı attı

Real Madrid resmen açıkladı

Real Madrid resmen açıkladı

Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı doodle yaptı

Google'dan Dünya Kupası doodle'ı

Eden Hazard resmen açıklandı! Rüyası gerçek oldu

Eden Hazard resmen açıklandı! Rüyası gerçek oldu

Hollanda 3 - 1 İngiltere

Finalin adı Portekiz - Hollanda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.