A Mİlli Futbol Takımı 2022 DÜnya Kupası Elemeleri'nde G Grubunda'ki başarısı ile konuşuluyor. Milli takımın puan durumu ve sıralaması futbol severler tarafından araştırılıyor. G Grubu'nda ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup edip elemelere 3 puan ile başlayan A Milli Futbol Takımı, ikinci mücadelede Norveç'i 3-0 geride bıraktı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Dünya Kupası elemelerinde puan durumu...
İŞTE TÜRKİYE'NİN G GRUBU'NDA GÜNCEL PUAN DURUMU:
1- Türkiye-6
2- Karadağ-6
3- Hollanda-3
4- Norveç-3
5- Letonya-0
6- Cebelitarık-0
Türkiye, G Grubu'nda ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup edip elemelere 3 puanla başladı.
İkinci maçta ise milliler, Norveç ile karşı karşıya gelerek rakibini 3-0 skorla geçti ve grupta ilk sırada yer aldı.
Grubun diğer maçlarında ise Karadağ, Cebelitarık'ı 4-1, Hollanda ise Letonya'yı 2-0 mağlup etti.
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