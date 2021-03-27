A Mİlli Futbol Takımı 2022 DÜnya Kupası Elemeleri'nde G Grubunda'ki başarısı ile konuşuluyor. Milli takımın puan durumu ve sıralaması futbol severler tarafından araştırılıyor. G Grubu'nda ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup edip elemelere 3 puan ile başlayan A Milli Futbol Takımı, ikinci mücadelede Norveç'i 3-0 geride bıraktı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Dünya Kupası elemelerinde puan durumu...

İŞTE TÜRKİYE'NİN G GRUBU'NDA GÜNCEL PUAN DURUMU:

1- Türkiye-6

2- Karadağ-6

3- Hollanda-3

4- Norveç-3

5- Letonya-0

6- Cebelitarık-0

Türkiye, G Grubu'nda ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup edip elemelere 3 puanla başladı.

İkinci maçta ise milliler, Norveç ile karşı karşıya gelerek rakibini 3-0 skorla geçti ve grupta ilk sırada yer aldı.

Grubun diğer maçlarında ise Karadağ, Cebelitarık'ı 4-1, Hollanda ise Letonya'yı 2-0 mağlup etti.



