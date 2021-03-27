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Türkiye kaçıncı sırada? İşte Dünya Kupası elemelerinde puan durumu...

27.03.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası'nda iddialı bir başlangıç yaptı. G Grubu'nda mücadelen Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sıralaması vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Takım ilk maçında Hollanda'yı 4-2 ile geçtikten sonra bu kez de Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. İşte, Dünya Kupası elemelerinde puan durumu...

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Dünya Kupası elemelerinde puan durumu...

A Mİlli Futbol Takımı 2022 DÜnya Kupası Elemeleri'nde G Grubunda'ki başarısı ile konuşuluyor. Milli takımın puan durumu ve sıralaması futbol severler tarafından araştırılıyor. G Grubu'nda ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup edip elemelere 3 puan ile başlayan A Milli Futbol Takımı, ikinci mücadelede Norveç'i 3-0 geride bıraktı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Dünya Kupası elemelerinde puan durumu...

İŞTE TÜRKİYE'NİN G GRUBU'NDA GÜNCEL PUAN DURUMU:

1- Türkiye-6
2- Karadağ-6
3- Hollanda-3
4- Norveç-3
5- Letonya-0
6- Cebelitarık-0

Türkiye, G Grubu'nda ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup edip elemelere 3 puanla başladı.

İkinci maçta ise milliler, Norveç ile karşı karşıya gelerek rakibini 3-0 skorla geçti ve grupta ilk sırada yer aldı.

Grubun diğer maçlarında ise Karadağ, Cebelitarık'ı 4-1, Hollanda ise Letonya'yı 2-0 mağlup etti.

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