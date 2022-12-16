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Türkiye Kadın Goalball milli takımı Dünya Şampiyonu! Güney Kore'yi yenen milliler Dünya Şampiyonu oldu!

16.12.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kadın Goalball milli takımı dünya şampiyonu oldu. Goalball kadın milli takımı IBSA Golbol Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore'yi 10-4 mağlup etti ve dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Kadın Goalball milli takımı Dünya Şampiyonu! Güney Kore'yi yenen milliler Dünya Şampiyonu oldu!

Dünya şampiyonu olan Türkiye goalball kadın milli takımı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nın başlamasıyla olimpiyattaki oyunlar izleyicilerin ilgisini çekmeye başladı. Goalball oyununun ne olduğu ve kimlerin oynadığı merak konusu oldu.

MİLLİLER DÜNYA ŞAMPİYONU!

GOALBALL

IBSA Goalball Dünya Şampiyonası’nın grup aşamalarında Türkiye Kadın GoalBall Milli Takımı, Kanada’yı 11-2, Cezayir’i 12-2, Danimarka'yı 10-4, Fransa’yı 11-1, Arjantin’i 13-3 ve Meksika’yı 11-1 yenmiş, Kanada’ya da 12-7 mağlup olup gruptan ikinci olarak çıktı. Çeyrek finalde ABD’yi 5-4, yarı finalde ise İsrail’i 4-2 yenen goalball kadın milli takımı , hem Paris 2024 Olimpiyatları’na kota aldı hem de finale çıkarak Güney Kore’nin rakibi oldu. Son maçta Güney Kore ile karşılaşan milliler, Güney Kore'yi 10-4 yenerek Dünya Şampiyonu oldu!

GOALBALL NEDİR? NASIL OYNANIR?

Goalball, görme engelli veya gözleri kapatılan erkek ve kadın sporcular tarafından ve 3'er kişilik iki takımla oynanan paralimpik bir oyundur.

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