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  4. Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı, çekişmeli maçta ABD'ye 3-2 yenildi

Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı, çekişmeli maçta ABD'ye 3-2 yenildi

24.08.2021 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ABD karşısında 2-0'dan 2-2'ye taşıdığı çekişmeli karşılaşmayı, 3-2 kaybetti.

Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı, çekişmeli maçta ABD'ye 3-2 yenildi

Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ABD karşısında 2-0'dan 2-2'ye taşıdığı karşılaşmayı, 3-2 kaybetti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi takım sporlarında temsil eden tek takım olan Filenin Sultanları; B Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında ABD'nin karşısına çıktı.

İlk iki seti 25-19 ve 25-20'lik skorlarla kaybeden Türkiye, üçüncü seti 17-25, dördüncü seti ise 20-25 kazandı. Karşılaşmayı beşinci sete taşıyan takım çekişmeli geçen son seti ise 15-12 kaybetti ve sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

Türkiye, gruptaki son karşılaşmalarını Arjantin ve Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacak.

Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak. Türkiye, Arjantin maçından galibiyetle ayrılırsa, gruptan çıkmayı garantileyecek.

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