YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.02.2020 09:06 | Son Güncelleme

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Ormanspor karşılaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Ormanspor karşılaştı. Müsabakayı Bellona Kayseri Basketbol 22 sayı farkla kazandı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Tekin Özübir, Kerem Yılmaz, Niyazi Yasin Kahraman
Bellona Kayseri Basketbol: Manolya Kurtulmuş 2, Kaela Dawn Davis 21, Beril Albayrak 3, Ayşegül Günay Aladağ 10, Gülse Uğur, Kübra İmren Siyahdemir 5, Luca Ivankovic 14, Fatma Dikmen 4, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Kennedy Burke 30
Ormanspor: Angelica Robinson 15, Naile Çırak 5, Nilay Kartaltepe 2, Pelin Derya Bilgiç 18, Damla Gezgin 15, Arike Paulina 13, Öykü Taşkın 1, Yeliz Doğan
1.Periyot: 23-12
Devre: 41-28
3.Periyot: 60-52
Maç sonucu: 91-69

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ferrari'ye bahçe hortumu! Değeri 8 milyon TLFerrari'ye bahçe hortumu! Değeri 8 milyon TL
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

Maçın ardından

Maçın ardından

Fırtına balık fiyatlarını artırdı

Fırtına balık fiyatlarını artırdı

CHP’nin Tokat İl Başkanı Kurtgöz oldu

CHP’nin Tokat İl Başkanı Kurtgöz oldu

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Şubat Pazar

İmsak
05:51
Sabah
07:13
Öğle
12:57
İkindi
16:00
Akşam
18:30
Yatsı
19:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Pazar

Alparslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ayşegül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Çalışkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.