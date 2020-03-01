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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.03.2020 09:17 | Son Güncelleme

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Botaş ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Botaş ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı. Her iki takım salona başsağlığı mesajı içerek pankart ile çıktı. Başa baş geçen maçta galip gelen taraf 67-71’lik skor ile Botaşspor oldu.
Salon: Ankara Etlik
Hakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Hande Öztürk
Botaş: Melis Gülcan (19), Frida Eldebrink (17), Kuanitra Hollingsworth (11), Büşra Akbaş (10), Farhiya Abdi (3), Ariana Moorer (3), Marina Baş (4)
Bellona Kayseri: Ayşegül Günay Aladağ (4), Kennedy Burke (16), Kaela Davis (24), Luca Ivankovic (6), Kübra Siyahdemir, Manolya Kurtulmuş (9), Nazlı Gökdemir (2), Gülse Uğur
1.Periyot: 19-19,
Devre: 38-31
3.Periyot: 55-47
Maç Sonu: 67-61

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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Kocasinan
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Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
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