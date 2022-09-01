TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! EuroBasket 2022 Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye, EuroBasket 2022'deki ilk maçında Karadağ ile kozlarını paylaşacak. A grubunda bulunan Türkiye'nin diğer rakipleri Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika. 1 Eylül Perşembe akşamı oynanacak karşılaşma öncesi sporseverler arama motorlarında Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı yayın bilgileri...
Türkiye - Karadağ basketbol maçı 1 Eylül 2022 Perşembe günü 17:15'te oynanacak.
Türkiye - Karadağ basketbol maçı NTV'de canlı olarak ekrana gelecek.
FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Erkek Milli Takımının 12 kişilik kadrosu şöyle:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.
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