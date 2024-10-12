Türkiye - Karadağ maçının son anlarında sinirler gerildi! Saha içinde ortalık karıştı

A Milli Futbol Takımı'mız Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Karşılaşmayı Millilerimiz 1-0 kazanarak puanını 7'ye yükseltti.

SİNİRLER GERİLDİ

Karşılaşmada duraklama dakikaları oynanırken Orkun Kökçü ile Adam Marušić arasında tartışma çıktı. İki futbolcu arasındaki itişmelerin ardından iki takımın oyuncuları olaya dahil oldu ve kısa süre içerisinde saha içi karıştı.

RAKİP İZLANDA

Milli takımımız grubun bir sonraki maçında deplasmanda İzlanda'ya konuk olacak. Ay - yıldızlılar 7 puan ile grupta lider konumda yer alıyor.