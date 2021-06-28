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Türkiye-Karadağ maçının stadı değişti

28.06.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası elemelerindeki Türkiye-Karadağ mücadelesi 1 Eylül'de Vodafone Park'ta oynanacak.

Türkiye-Karadağ maçının stadı değişti

A Milli Takımımızın Eylül ayında oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçının stadyumu değişti.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park'ta oynayacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü 21.45'te başlayacak.

Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan Milli Takım, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile Victoria Stadyumu'nda oynayacak.

Türkiye, Eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül Salı akşamı Amsterdam Johan Cruijf Arena'da Hollanda ile yapacak

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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