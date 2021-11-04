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Türkiye Karate Federasyonunun genel kurulu 11 Aralık'ta yapılacak

04.11.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Karate Federasyonunun genel kurulu 11 Aralık'ta yapılacak

Türkiye Karate Federasyonunun 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Mali Genel Kurulu, 11 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, genel kurul öncesi 27 Ekim'de Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez binasında delege gönderecek kulüplerin tespiti için kura çekimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Genel kurulun Ankara'da 11 Aralık'ta, çoğunluk sağlanamazsa 12 Aralık'ta yapılacağı duyuruldu.

Türkiye Karate Federasyonunun 6 Kasım'da düzenlenmesi gereken genel kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunun kararı doğrultusunda iptal edilmişti.

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