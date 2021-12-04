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Türkiye Karting Şampiyonası'nda final heyecanı Kocaeli'de başladı

04.12.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Karting Şampiyonası'nda final heyecanı Kocaeli'de başladı

KOCAELİ (AA) - 2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun 10. ve son ayağı, Kocaeli'de başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübünce (BUMOSK) düzenlenen yarışlar, Körfez Yarış Pisti'nde start aldı.

Antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan yarışlar, tüm kategorilerde ilk yarışların koşulmasıyla tamamlandı.

Şampiyona yarın ikinci ve üçüncü yarışların ardından gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

"Mini", "formula junior", "senior" ve "master" kategorilerinde yapılan yarışların sonunda 2021 Demir Berberoğlu Sezonu'nun şampiyonları belirlenecek.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazar

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