Türkiye Kayak Federasyonu 5. Olağan ve 4. Mali Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Kayak Federasyonu 5. Olağan ve 4. Mali Genel Kurulunda mevcut başkan Ali Oto, yeniden bu göreve seçildi.

Federasyonun seçimli genel kurul toplantısı, Ankara'da özel bir otelde gerçekleştirildi.

Genel kurulda federasyonun denetleme kurulu raporları ve bütçesi oylamayla ibra edildi.

Seçimlerde federasyonun mevcut başkanı Ali Oto ve Atakan Alaftargil adına oy kullanıldı. 288 delegeden 150'sinin oyunu alan Ali Oto, federasyon başkanlığına yeniden seçildi. 1 oyun geçersiz sayıldığı seçimde diğer aday Atakan Alaftargil ise 137 oyda kaldı.

Delegelere desteklerinden dolayı teşekkür eden Ali Oto, kayak sporunu Türkiye'de yaygınlaştırmak için daha çok çalışacaklarını söyledi. Oy veren vermeyen herkesin başkanı olduğunu anlatan Ali Oto, bundan sonra başarıya ve hizmete odaklanacaklarını kaydetti.

Ali Oto başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Kelime Çetinkaya, Fikret Ören, Talip Uzun, Tarkan Soyak, Refik Avşar, Tayfun Şık, Nazım Söğüt, Mustafa Taşdemir, Mustafa Yıkıcı ve Süleyman Yıldırım'dan oluştu.

