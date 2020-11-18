Türkiye Kayak Federasyonunun mali genel kurulu ertelendi

Federasyondan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 önlemleriyle ilgili yayımladığı genelge sonrası mali genel kurulun, Gençlik ve Spor Bakanlığının kararıyla ileri bir tarihe yapılacağı belirtildi.
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