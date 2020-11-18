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Türkiye Kayak Federasyonunun mali genel kurulu ertelendi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.11.2020 18:18 | Son Güncelleme

Türkiye Kayak Federasyonunun 21 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan mali genel kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Türkiye Kayak Federasyonunun mali genel kurulu ertelendi

Federasyondan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 önlemleriyle ilgili yayımladığı genelge sonrası mali genel kurulun, Gençlik ve Spor Bakanlığının kararıyla ileri bir tarihe yapılacağı belirtildi.

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