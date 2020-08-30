Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası sona erdi

Turnuvada üç şampiyonluk elde eden Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü, genel klasmanda ilk sırada yer aldı.

"Bugün öğleden sonra işitme engellilerin şampiyonasını yaparak turnuvayı tamamlamış olduk. Turnuvanın bizim açımızdan en büyük önemi ve özelliği Malazgirt Zaferi haftası ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesi oldu. Bu etkinlikler adı altında da bu organizasyonu yapmış olduk. Bu şampiyonayı yaparak hem zafer haftasını icra ettik hem de kulüplerimizin aktivasyonunu artırabilmek için bir motivasyon kaynağı oluşturmuş olduk."

Pandemi sürecinde hijyen kurallarına uyarak ve bütün tedbirleri alarak organizasyonu tamamladıklarını belirten Delihasan, şunları kaydetti:

Yeni tip koronvirüs (Kovid-19) normalleşme döneminin ardından ger ikinci karate müsabakası olan Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, fiziksel temas gerektirmeyen Kata dalında düzenlendi.

Dört gün süren müsabakalarda 50 ilden 711 kadın, 1033 erkek sporcu mücadele etti.

"Minik", "Yıldız", "Ümit", "Genç", "21 yaş altı" ve "Büyükler" kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları dağıtıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenen şampiyonada Uşak Karate Özlem Spor Kulübü kazandığı iki altın madalya ile genel klasman ikinciliğini elde ederken, bir altın, bir gümüş ve dört bronz madalyayla en fazla podyum gören ekip olan Gaziosmanpaşa Belediyespor da üçüncü basamakta organizasyonu noktaladı.

Şampiyonanın son gününde, "Büyük erkekler" ve "Bayanlar takım kata" dalında dereceye girenler de belli oldu.

Kadınlarda Sofuoğlu Karate Spor Kulübü'nü mağlup eden Gaziosmanpaşa Belediyespor ilk sırayı

alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenen Kağıthane Belediyespor da erkeklerde kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı.