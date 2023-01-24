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Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2023 Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izle

24.01.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kupası kura çekimi için nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kuraları çekilecek. Yoğun ilgi gören kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti. Seribaşı olan ve seribaşı olmayan takımlar belli oldu. Peki, Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2023 Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Heyecanla beklenilen Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün yapılacak. Gerçekleştirilecek kuranın ardından çeyrek final ve yarı final müsabakaları oynanacak. Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta gerçekleştirilecek. İşte Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı yayın bilgileri

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupası kura çekimi bugün saat 14:00’te gerçekleştirilecek. Kura çekimi A Spor ekranından canlı izlenebilecek. Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri yer alacak.

SERİBAŞI OLAN TAKIMLAR

Kura çekiminde seribaşı olan takımlar Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor.
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SEİRBAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Seribaşı olmayan takımlar ise Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü, Yukatel Kayserispor.
Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

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