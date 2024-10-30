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Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz! Silivrispor, Kayserispor’u kupanın dışına itti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.10.2024 15:00
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Türkiye Kupası 3’üncü Turu’nda, 3’üncü Lig ekibi Silivrispor sahasında Kayserispor’u 4-2 mağlup ederek adını 4’üncü Tur’a yükseldi.

Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz! Silivrispor, Kayserispor’u kupanın dışına itti

Türkiye Kupası 3’üncü Tur karşılaşmasında Silivrispor sahsında Kayserispor’u konuk etti. Silivri Müjdat Gürsu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Alper Akarsu düdük çaldı.

Akarsu’nun yardımcılıklarını ise Ogün Kamacı ve Gökmen Baltacı üstlendi. Silivrispor, geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 37 ve 44’üncü dakikalarda Mert Aktaş, 67’nci dakikada Vedat Saygı ve 88’inci dakikada Emir Hakan Patan kaydetti.

Konuk Kayserispor’un karşılaşmadaki golleri ise 32’nci dakikada penaltıdan Talha Sarıaslan ve 59’uncu dakikada Bahoken’den geldi.

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