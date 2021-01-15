Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimine; TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile A Milli ve Ümit Milli Takımlar Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü Hami Mandıralı eşitlik etti.

Kura çekimi öncesi konuşan Hamit Altıntop, "Kupa beklentilerimizi karşılıyor. Tek maçlı sistem heyecan katıyor. Futbol kalitesinin biraz daha arttırdığını düşünüyorum. Güzel goller ve büyük mücadeleler oldu. Turu geçenleri tebrik veda edenlere de geçmiş olsun diyoruz. Umarım performanslarını arttırarak devam ederiz" dedi.

"GENÇLERİMİZİ BİRAZ DAHA SAHİPLENMEMİZ LAZIM"

Hami Mandıralı ise, “Bir emek var emeğinin karşılığını taçlandırmak var. Kaliteli maçlar oynanıyor. Herkes emeğinin karşılığını almak için uğraşıyor Bir taraf üzülüyor bir taraf seviniyor. Futbol bu. Oyuncular kupalara çok kıymet veriyor. Umarım hak eden de kupayı alır” dedi. Genç oyunculara şans verilmesi gerektiğini belirten Mandıralı, “Ülke futbolunun kalkınması için kendi çocuklarımızın da takımlarında yer bulması ve zaman bulması lazım. Çok yetenekli isimler var onları methediyoruz ama oynatmıyoruz. Onlara şans vermemiz ve güvenmemiz lazım. Süper Lig’de görev alan genç oyuncuları izleyince gurur duyuyorum. Onları biraz daha sahiplenmemiz lazım” ifadelerini kullandı.