Türkiye Kupası'nda zafer Fenerbahçe Öznür Kablo'nun

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası finalinde İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, kupasını törenle aldı.

Adana Atatürk Spor Salonu'ndaki maçın ardından, kupa töreni düzenlendi. Şampiyon olan sarı-lacivertli takımın madalyalarını, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kupasını da Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan verdi.

Büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular, mutluluklarını salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı. Organizasyonu ikinci tamamlayan İzmit Belediyespor'a da madalyaları takdim edildi.

MVP TUĞÇE CANITEZ

Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP), sarı-lacivertli takımdan Tuğçe Canıtez seçildi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO'YA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Adana'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası finalinde İzmit Belediyespor'u 77-61 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo için kutlama mesajı yayımladı.

Yayımlanan mesajında Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Adana Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde İzmit Belediyespor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden iki kulübümüze de başarılar diliyorum."

(AA)

