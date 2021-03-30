Türkiye Letonya maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Millîler 3'te 3 peşinde...

Turnuvaya yaptığı hızlı başlangıçla adından söz ettiren Türkiye, kendisi gibi 6 puanı bulunan Karadağ’ın önünde, averaj farkıyla grupta lider konumda bulunuyor. Letonya ise grupta oynadığı iki maçından da puanla tanışamadı. Öte yandan daha önce yüzde 15 kapasite ile seyirci ile oynanacağı açıklanan Türkiye-Letonya maçının seyircisiz oynanmasına karar verildi. TÜRKİYE LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu akşam saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Letonya maçında Polonyalı hakem Daniel Stefanski düdük çalacak. Türkiye-Letonya maçı, daha önce açıklanan kararın aksine TFF Sağlık Kurulu değerlendirmesinin ardından seyircisiz oynanacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı ağırlayacak. Türkiye-Letonya maçında, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Michal Obukowicz ve Konrad Sapela yapacak. Türkiye-Letonya maçının dördüncü hakemi ise Yunanistan'dan Aristotelis Diamantopoulos olacak.

Türkiye, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda karşısında 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç karşısında 3-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. 6 puanı bulunan Türkiye, aynı puana sahip Karadağ'ın önünde averajla lider konumda bulunuyor. Letonya da iki maçın ardından henüz puanla tanışamadı. Grubun diğer maçlarında da Karadağ-Norveç ve Cebelitarık-Hollanda ile karşılaşacak. LETONYA İLE 7. RANDEVU Türkiye, bugün karşılaşacağı Letonya ile tarihte 7. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye, Letonya ile yaptığı 4'ü resmî, 2'si özel 6 maçtan birini kazanırken, dördünde berabere kaldı, birini de kaybetti. Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı. TÜRKİYE, İLK VE TEK GALİBİYETİNİ 1924’TE ALDI Türkiye ile Letonya, A Millî Futbol Takımları arasındaki ilk mücadele, 22 Haziran 1924 tarihinde Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazanırken, ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel kaydetti. 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003’te Riga'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003 tarihinde İstanbul'da, BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırmıştı.

Letonya ve Türkiye, 28 Mayıs 2013 tarihinde Almanya'nın Duisburg şehrinde oynanan özel maçta karşı karşıya geldi. 3-3 sonuçlanan mücadelede Türkiye'nin gollerini Selçuk İnan, Olcay Şahan ve Veysel Sarı kaydetti. 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014 tarihinde Riga'da oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Türkiye’nin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015 tarihinde Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 eşitlikle tamamlandı. TÜRKİYE 589. MAÇINA ÇIKIYOR Türkiye, Letonya ile oynayacağı maçıyla tarihinde 589. kez sahaya çıkacak. Türkiye, 98 senelik tarihinde 315'i resmi, 273'ü özel 588 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 224 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi elde etti. Türkiye, 252'si deplasmanda, 256'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 782 gol atarken, kalesinde 839 gol gördü. Türkiye, bugüne dek 89 farklı ülke milli takımıyla oynadı. A Millî Takımı, 588 karşılaşmanın 507'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI Türkiye, geride kalan 588 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel mücadele 0-0’lık eşitlikle tamamlandı. Bu maçlardan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle mücadeleyi Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti. Ayrıca, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile oynadığı ve 6-1 kazandığı özel mücadele, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmamasından dolayı değerlendirmeye tabi tutulmadı. 2021’DEKİ ÜÇÜNCÜ MAÇ Türkiye, Letonya mücadelesiyle 2021’deki 3. maçına çıkacak. Türkiye, bu senenin ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda’yı 4-2 yendi. Grubun ikinci mücadelesini İspanya'da Norveç ile oynayan Millî Takım, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. SEYİRCİ KARARINDAN VAZGEÇİLDİ İlk başta, Türkiye’nin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile oynayacağı mücadele stat kapasitesinin yüzde 15'i seviyesinde seyirci alınacağı duyuruldu. Fakat, TFF Sağlık Kurulunun yaptığı değerlendirmenin ardından Türkiye-Letonya maçının seyircisiz oynanmasına karar verildi.