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Türkiye - Letonya maçı ilk 11'leri belli oldu

30.03.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya'yı ağırlıyor.

Türkiye - Letonya maçı ilk 11'leri belli oldu

A Milli Futbol Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak maçı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetecek. Türkiye - Letonya maçını TRT 1 canlı yayınlayacak.

Milli Takımımız G Grubu'nda oynadığı ilk maçta Hollanda'yı 4-2, Norveçi'i ise 3-0 yenmişti ve bu sonuçla liderlik koltuğuna oturmuştu.

İLK 11'LER

Türkiye
Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Letonya
Steinbors; Savalnieks, Oss, Emsis, Cernomordijs, Jurkovskis; Fjodorovs, Tobers, Ciganiks; J.Ikaunieks; Uldrikis.

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