Türkiye Letonya'yı 90+9'da Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 2-1 yendi, Dünya Kupası şansını sürdürdü

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki sekizinci maçında Letonya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Letonya karşısında 1924'ten bu yana ilk galibiyetini alan Türkiye, böylece Dünya Kupası şansını sürdürdü.

A Milli Takım karşılaşmaya; Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü. Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz 11'yle başladı.

Riga'daki Daugava Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

66. dakikada Caner Erkin'in yerine Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü'nün yerine Serdar Dursun oyuna girdi.

Letonya, 70. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Türkiye, ikinci yarıda oyuna giren Serdar Dursun'un 75. dakikada attığı golle eşitliği sağladı.

76. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Halil Dervişoğlu oyuna girdi.

90+9'da VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı Burak Yılmaz gole çevirdi ve Türkiye mutlak kazanması gereken maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Son maçlarda rakipler Cebalitarık ve Karadağ

G Grubu'nda diğer maçlarda Hollanda Cebelitarık'ı 6-0, Norveç de Karadağ'ı 2-0 yendi.

Grupta ilk 8 maç sonrası Hollanda 19 puanla lider. Norveç 17 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, 15 puanlı Türkiye üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye grubundaki son iki maçında 13 Kasım'da sahasında Cebelitarık, 16 Kasım'da da deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak.

16 Kasım'da ayrıca Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek.

10 grubun birincileri Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grup ikincileri ise UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki takımla birlikte play-off maçlarında karşılaşacak. Play-offlarda mücadele eden 12 takımdan üçü daha Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.