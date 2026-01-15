"Pankart" krizi büyüyor! Milletvekili Ekmen açtı ağzını yumdu gözünü: "Ayıp değil mi, bu çocuklar kimin?"

TFF 2. Lig'de oynanan İnegölspor - Batman Petrolspor mücadelesi, futbolundan çok tribünlerde açılan pankartla gündeme oturdu. Deplasman tribününde yer alan Batman Petrolspor taraftarlarının karşısında açılan ve üzerinde "Bir bak tarihe Türk'e baş kaldıranın sonu ne olmuş" yazan dev pankart, büyük tepki çekti.

"BU ÇOCUKLAR BU ÜLKENİN EVLADI DEĞİL Mİ?"

Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, yaşananlara sert tepki gösterdi. Pankartın ayrımcı ve ötekileştirici bir dil içerdiğini vurgulayan Ekmen, "Batman bu ülkenin takımı değil mi? Oyuncuları, taraftarı, şehri bu ülkenin vatandaşı değil mi? Zannedersiniz ki Osmanlı'nın torunları Bizans'la maç yapıyor. Ayıp değil mi?" sözleriyle isyan etti.

SUNUCUYA SERT SÖZLER: "GERİ ZEKALI MISIN?"

Ekmen'in hedefinde sadece pankartı açanlar değil, maçı anlatan spiker de vardı. Spikerin pankartı överek "anlayana çok anlamlı" ifadelerini kullanmasına sinirlenen Ekmen, basın toplantısında o anları dinleterek, "Sen geri zekalı mısın? Neresi anlamlı, neresi manidar? Utanmıyor musunuz böyle bir şey yapmaya?" diyerek tepkisini dile getirdi.

FEDERASYONA VE EMNİYETE ÇAĞRI

50 metrelik pankartın stada nasıl sokulduğunu sorgulayan Ekmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve emniyet yetkililerini göreve çağırdı. Olayın münferit olmadığını belirten ve Batman Petrolspor camiasının yanında olduklarını söyleyen Ekmen, sporda nefret diline karşı caydırıcı cezalar istedi.