İşte N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'den kazanacağı ücret! Rakam dudak uçuklattı, büyük fedakarlık resmileşti!

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yönetimi, orta saha transferinde mutlu sona ulaşırken, transferin mali boyutu da netleşmeye başladı. Sarı-Lacivertliler, N'Golo Kante ile 2.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da astronomik bir rakam kazanan 34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmek için maaşında devasa bir indirime gitti. Yapılan görüşmeler sonucunda Kante'nin, Fenerbahçe'den bonuslar hariç yıllık 6 milyon Euro garanti ücret alacağı öğrenildi.
Oyuncunun bu fedakarlığı, Fenerbahçe yönetimini ve teknik heyeti mest etti. Al-Ittihad ile olan prosedürlerin tamamlanmasının ardından Kante'nin İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması ve Çubuklu formayı giymesi bekleniyor. Bu transfer, Türk futbol tarihinin en sansasyonel imzalarından biri olarak kayıtlara geçecek.
