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Türkiye ligi ne zaman başlayacak? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.04.2020 19:35 | Son Güncelleme

TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'in ne zaman başlayacağı hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye ligi ne zaman başlayacak? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı!

TFF Başkanı Nihat Özdemir merak edilen soruları beIN SPORTS'ta yanıtladı. Liglerin ne zaman başlayacağı konusunda açıklamalarda bulunan Özdemir şu sözleri söyledi.

"ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Zor günler geçiriyoruz ama bizim için en önemli konu insan sağlığı ve sporcularımızın, sporla uğraşan bütün kimselerin sağlığı.Alacağımız kararda mutlak suretle her sporcularımızın hem de onunla ilgili olan kimselerin ve taraftarların sağlık durumlarını düşünmek durumundayız." dedi.

"NİSAN AYINDA YAVAŞLAYACAK"

Nihat Özdemir, "Dünyada Amerika dahil herkes bunu söylüyor. Nisan ayının ortasında artık bunun yavaşlayacağını ve Mayıs ayında daha rahat bir duruma geleceğimiz söyleniyor." açıklamasını yaptı.

"HAZİRANIN İLK HAFTASI..."

Nihat Özdemir, "Mayıs ayı başında toplanıp bazı kararlar alacağız. Haziran ayının ilk haftasında liglerin başlayacağını ümit ederim." dedi.

"TESCİL İHTİMALİ..."

Nihat Özdemir, "Tescil ihtimalini hiçbir zaman düşünmedik. Ana hedefimiz ligleri oynatıp sonlandırmak. Belçika'nın sistemiyle bizim sistemimiz farklı. Brugge'ün playoff öncesinde bir maçı kalmış, o da 15 puan farkla lider. Onlar da bunu resmileştirmediler." dedi.

"EN KÖTÜ SENARYOMUZ..."

Nihat Özdemir, "En kötü senaryomuz, olsa olsa ligleri 15-16 Ağustos tarihi itibarıyla ligi ve kupayı sonlandırmak.UEFA, liglerin seyircili ya da seyircisiz oynanarak sonlandırılmasını istiyor. Liglerin oynanmama durumu planlamamız dahilinde değil." açıklamasında bulundu.

"DOĞRU YAPTIK"

Nihat Özdemir,"Son haftayı denemeliydik, doğru yaptık. Futbol camiamızdan bazı kimselerimiz, arkadaşlarımız koronavirüsten etkilendiler ama biz 26. haftayı seyircisiz oynatma kararı aldık. Bunu tek başımıza almadık.Allah'a şükür ki o hafta kimse, o gün oynanan maçlardan dolayı bu virüsten etkilenmedi. Etkilenen arkadaşlar varsa, futbol dışından etkilendiler. Eğer böyle bir şey olsaydı çok üzülürdüm. Kimse, futboldan dolayı etkilenmedi." diyerek sözlerini noktaladı.


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nihat özdemir tff Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
müjdemi Nihat herhalde kendini doktor sanıyor ligleri başlatıyor hastalık bitsin sonra başlatsın
FENER LİDER OLSAYDI ŞU AN HEMEN TESCİL EDERDİNİZ AMA DEMİ REZİLLER
Tff özerk bir kurumdur bagımsızdır kimseye biat etmez kendi kakrarını alır bazı konularda uefa ve fifa bile federasyonlara karışamaz ama bizde olay farklı nihat özdemirin ederi yok ederi olmayan biri kendi kararını bile alamayan federasyonu kim takar arkadaş federasyonun agırlıgı yok ülkede kulupler biliyor ki bu nihat biat eden adam ne derseler onu yapan adam çıkıp ligleri tatil ettim diyemeyen adam emir kulu bu tff yi bumu yönetiyor sanıyorsunuz siz bu tff bu federasyon emir kulu net nihat oraya seçilen degil atanan adamdır nihat abileri bazılarının o bazıları bile bunu istifaya çagırıyor
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