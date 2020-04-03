Türkiye ligi ne zaman başlayacak? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı!

TFF Başkanı Nihat Özdemir merak edilen soruları beIN SPORTS'ta yanıtladı. Liglerin ne zaman başlayacağı konusunda açıklamalarda bulunan Özdemir şu sözleri söyledi.

"ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Zor günler geçiriyoruz ama bizim için en önemli konu insan sağlığı ve sporcularımızın, sporla uğraşan bütün kimselerin sağlığı.Alacağımız kararda mutlak suretle her sporcularımızın hem de onunla ilgili olan kimselerin ve taraftarların sağlık durumlarını düşünmek durumundayız." dedi.

"NİSAN AYINDA YAVAŞLAYACAK"

Nihat Özdemir, "Dünyada Amerika dahil herkes bunu söylüyor. Nisan ayının ortasında artık bunun yavaşlayacağını ve Mayıs ayında daha rahat bir duruma geleceğimiz söyleniyor." açıklamasını yaptı.

"HAZİRANIN İLK HAFTASI..."

Nihat Özdemir, "Mayıs ayı başında toplanıp bazı kararlar alacağız. Haziran ayının ilk haftasında liglerin başlayacağını ümit ederim." dedi.

"TESCİL İHTİMALİ..."

Nihat Özdemir, "Tescil ihtimalini hiçbir zaman düşünmedik. Ana hedefimiz ligleri oynatıp sonlandırmak. Belçika'nın sistemiyle bizim sistemimiz farklı. Brugge'ün playoff öncesinde bir maçı kalmış, o da 15 puan farkla lider. Onlar da bunu resmileştirmediler." dedi.