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  4. Türkiye-Lüksemburg maçını Alman hakem Tobias Stieler yönetecek

Türkiye-Lüksemburg maçını Alman hakem Tobias Stieler yönetecek

19.09.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye-Lüksemburg maçını Alman hakem Tobias Stieler yönetecek

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg'u ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak millilerin gruptaki 5. müsabakasını, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matthias Jöllenbeck üstlenecek.

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