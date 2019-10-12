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Türkiye maçı öncesi Fransa'da şok gelişmeler

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 12.10.2019 18:59 | Son Güncelleme

A Milli Takımımız ile karşılaşacak Fransa'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kante'nin sakatlığıyla sarsılan Fransızlar, maç öncesi ise tüm ülke olarak alarma geçmiş durumda...

İzlanda'yı 1-0 mağlup ederek EURO 2020'ye katılma yolunda büyük avantaj elde eden Fransa'da tek gündem Türkiye maçı... Pazartesi günü oynanacak dev maç öncesi rakibimizde flaş gelişmeler yaşanıyor.

KANTE OYNAMAYABİLİR
Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, bu önemli maç öncesi orta sahanın dinamosu N'Golo Kante'nin durumunun netlik kazanmadığını duyurdu.

Kante hakkında konuşan Deschamps, "İzlanda maçından önce kas ağrısı yaşadı. Rahat değildi ve bu şekilde oynayamazdı. O yüzden onu kadrodan çıkarttım. Sakatlığı çok ciddi değil ama Türkiye maçına da kısa bir süre kaldı. Riske etmek istemiyorum, Türkiye maçında oynayabilir mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İzlanda maçında Kante'nin yokluğunda Moussa Sissoko forma giymişti. Fransa'da Kante'nin dışında Kylian Mbappe ve Paul Pogba'nın sakatlıkları da bulunuyor.

YILDIZ İSİMLERDEN TÜRKİYE MAÇI YORUMU
Bu arada Fransız futbolcular, 14 Ekim Pazartesi günü oynanacak Türkiye maçı hakkında çarpıcı sözler kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
euro 2020 Fransa Türkiye N'Golo Kante

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