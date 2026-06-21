Türkiye maçında eşi benzeri görülmemiş skandal! Hakemin saatini koluna taktı...

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımımızın, Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda ettiği karşılaşmanın yankıları sürmeye devam ediyor. Levis Stadyumu'nda oynanan ve millilerimizin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı müsabakaya, saha içindeki futbol kadar El Salvadorlu hakem Ivan Barton'un skandal yönetimi ve kaçırdığı inanılmaz detay damga vurdu.

64. SANİYEDE TARİHE GEÇEN GOL

Karşılaşmaya adeta 1-0 geride başlayan millilerimiz, maçın henüz 64. saniyesinde 24 yaşındaki Paraguaylı orta saha oyuncusu Matias Galarza'nın uzaktan attığı gole engel olamadı. Bu şok edici gol, 2026 Dünya Kupası'nın şu ana kadarki en erken golü unvanını alırken, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinin de en hızlı atılan 2. golü olarak resmi kayıtlara geçti.

SAHALARDA GÖRÜLMEMİŞ OLAY: HAKEMİN SAATİNİ ÇALDI!

Ancak Galarza'nın geceye damga vuran tek hareketi attığı gol olmadı. Türkiye ile Paraguay arasında oynanan ve tansiyonun zaman zaman zirveye çıktığı anlardan birinde, oyuncuları ayırmak için araya giren maçın orta hakemi Ivan Barton'un kolundaki saati yere düştü. El Salvadorlu hakem o kargaşada saatinin düştüğünü fark etmezken, fırsatçılığını konuşturan isim yine Matias Galarza oldu.

Yerden hakemin saatini alan genç oyuncu, durumu Barton'a bildirmek yerine saati gizlice kendi koluna taktı. Bir süre maça hakemin saatiyle devam eden ve yeşil sahalarda eşine rastlanmamış bu garip olaya imza atan Galarza, dakikalar sonra saati asıl sahibine geri verdi.

KIRMIZI KART ÇIKMADI, SKANDAL BÜYÜDÜ

Futbol oyun kurallarına göre, bu tarz sportmenlik dışı ve aldatmaya yönelik hareketlerin anında sarı kartla cezalandırılması gerekiyor. Maç içerisinde zaten bir sarı kartı bulunan Matias Galarza'nın, hakeme durumu anında bildirmeyip saati kendi koluna taktığı için ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılması gerekiyordu. Ancak hakem Ivan Barton'un bu kural ihlalini es geçmesi ve oyuncuyu sahada tutması, skandalın boyutunu daha da büyüterek büyük bir kural hatası tartışmasını beraberinde getirdi.