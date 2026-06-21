SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Türkiye maçında eşi benzeri görülmemiş skandal! Hakemin saatini koluna taktı...

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası'na 1-0'lık skorla veda ettiği Paraguay maçında, yeşil sahalarda daha önce hiç görülmemiş bir hakem skandalı yaşandığı ortaya çıktı. Karşılaşmanın tek golünü atan Paraguaylı Matias Galarza'nın, maç içindeki bir arbede sırasında yere düşen hakem saati alıp gizlice kendi koluna taktığı ve bu hareketinin kırmızı kartla cezalandırılmadığı anlaşıldı.

Türkiye maçında eşi benzeri görülmemiş skandal! Hakemin saatini koluna taktı...
Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımımızın, Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda ettiği karşılaşmanın yankıları sürmeye devam ediyor. Levis Stadyumu'nda oynanan ve millilerimizin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı müsabakaya, saha içindeki futbol kadar El Salvadorlu hakem Ivan Barton'un skandal yönetimi ve kaçırdığı inanılmaz detay damga vurdu.

64. SANİYEDE TARİHE GEÇEN GOL

Karşılaşmaya adeta 1-0 geride başlayan millilerimiz, maçın henüz 64. saniyesinde 24 yaşındaki Paraguaylı orta saha oyuncusu Matias Galarza'nın uzaktan attığı gole engel olamadı. Bu şok edici gol, 2026 Dünya Kupası'nın şu ana kadarki en erken golü unvanını alırken, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinin de en hızlı atılan 2. golü olarak resmi kayıtlara geçti.

SAHALARDA GÖRÜLMEMİŞ OLAY: HAKEMİN SAATİNİ ÇALDI!

Türkiye maçında eşi benzeri görülmemiş skandal! Hakemin saatini koluna taktı... 1

Ancak Galarza'nın geceye damga vuran tek hareketi attığı gol olmadı. Türkiye ile Paraguay arasında oynanan ve tansiyonun zaman zaman zirveye çıktığı anlardan birinde, oyuncuları ayırmak için araya giren maçın orta hakemi Ivan Barton'un kolundaki saati yere düştü. El Salvadorlu hakem o kargaşada saatinin düştüğünü fark etmezken, fırsatçılığını konuşturan isim yine Matias Galarza oldu.

Yerden hakemin saatini alan genç oyuncu, durumu Barton'a bildirmek yerine saati gizlice kendi koluna taktı. Bir süre maça hakemin saatiyle devam eden ve yeşil sahalarda eşine rastlanmamış bu garip olaya imza atan Galarza, dakikalar sonra saati asıl sahibine geri verdi.

KIRMIZI KART ÇIKMADI, SKANDAL BÜYÜDÜ

Türkiye maçında eşi benzeri görülmemiş skandal! Hakemin saatini koluna taktı... 2

Futbol oyun kurallarına göre, bu tarz sportmenlik dışı ve aldatmaya yönelik hareketlerin anında sarı kartla cezalandırılması gerekiyor. Maç içerisinde zaten bir sarı kartı bulunan Matias Galarza'nın, hakeme durumu anında bildirmeyip saati kendi koluna taktığı için ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılması gerekiyordu. Ancak hakem Ivan Barton'un bu kural ihlalini es geçmesi ve oyuncuyu sahada tutması, skandalın boyutunu daha da büyüterek büyük bir kural hatası tartışmasını beraberinde getirdi.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İspanya'nın efsane takımı yeniden La Liga'ya yükseldi!İspanya'nın efsane takımı yeniden La Liga'ya yükseldi!
Fatih Terim sessizliğini bozdu! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na eliyle yeri göstererek yanıt verdi!Fatih Terim sessizliğini bozdu! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na eliyle yeri göstererek yanıt verdi!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye dünya kupası milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

Jürgen Klopp Milli Takım'ın neden elendiğini açıkladı

Jürgen Klopp Milli Takım'ın neden elendiğini açıkladı

Yakışıklı oyuncuyla nişanlandı! Nişan kıyafeti dikkat çekti

Yakışıklı oyuncuyla nişanlandı! Nişan kıyafeti dikkat çekti

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.