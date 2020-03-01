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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

BARTIN HABERLERİ  | 01.03.2020 14:38 | Son Güncelleme

Bartın'da araçlarını Türk bayraklarıyla donatan bazı vatandaşlar konvoy oluşturarak, kent merkezinde tur atarken bazıları yürüyüşe katıldı

Bartın'da, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için yürüyüş ve konvoy düzenlendi.

Sosyal medya üzerinden organize olan vatandaşlar, araçlarıyla Yalı mevkisinde toplandı.

Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan sürücüler kent merkezinde tur attı.

Ellerinde Türk bayrakları ile dövizler taşıyan bir grup vatandaş da Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Tekbir getiren vatandaşlar, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan atarak şehitliğe yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan grup, şehitler için dua etti.

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