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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 01.03.2020 16:31 | Son Güncelleme

Antalya'da taksiciler ile servis sürücüleri, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısına tepki için Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla şehir turu attı

Antalya'da servisçiler ve taksiciler, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısına tepki gösterdi.

Taksici ve servis sürücüleri, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası önünde toplandı.

Araçlarını Türk bayrakları ile donatan taksiciler, servisçiler, nakliyeciler ve bazı kamyoncular, 100. Yıl Bulvarı, Mevlana Kavşağı ve Sakarya Bulvarı güzergahından şehir turu atarak çıkış noktasına geldi.

Şehir turu sırasında bazı vatandaşlar da alkışlar ve ellerindeki Türk bayraklarıyla konvoya destek verdi.

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Antalya İdlib Mehmetçik Şehit

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