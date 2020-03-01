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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

KONYA HABERLERİ  | 01.03.2020 18:05 | Son Güncelleme

Konya'nın Beyşehir ilçesinde oynanan amatör müsabakada, ev sahibi ve konuk takım oyuncuları, sahaya İdlib'de şehit düşen ve gazi olan Mehmetçikler için dev Türk bayrağı açarak çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde oynanan amatör müsabakada, ev sahibi ve konuk takım oyuncuları, sahaya dev Türk bayrağıyla çıktı.

Konya 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele veren Beyşehir ilçesinin iki temsilcisi Beyşehir Belediyespor Futbol Takımı ile Huğluspor, 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu’nda oynanan ligin son müsabakasında Suriye'de görev yapan Mehmetçikleri unutmadı.

İdlib şehitlerini anmak için maçın hakem triosu, her iki takım oyuncu ve antrenörleri, sahaya ellerindeki dev Türk bayrağıyla çıktı.

Seremoni öncesinde Türk bayrağı açılırken, tribünlerdeki seyirciler de "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganını attı.

Şehit askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan müsabaka, Beyşehir Belediyespor'un 3-0'lık galibiyetiyle son buldu.

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