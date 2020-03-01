YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

IĞDIR HABERLERİ  | 01.03.2020 18:19 | Son Güncelleme

Iğdır'da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Iğdır'da, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Milli İrade Platformu adı altında toplanan sivil toplum kuruluşları, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Ulu Cami önünde bir araya geldi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

Platform adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, zulme karşı direnen, mazlumun hakkı için candan geçmeyi ahdetmiş bir şuuru hiçbir gücün yok edemeyeceğini haykırmak için toplandıklarını belirterek, "Bugün burada millet olarak cephede olduğumuzu bir kere daha haykırmak, tarihin adalet yürüyüşünün devam ettiğini dosta, düşmana hatırlatmak için toplandık." dedi.

Çiğdem, Suriye rejiminin Rusya'yı arkasına alarak saldırılar gerçekleştirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Vicdan sahibi herkes tarafından bilinmektedir ki bu kalleş saldırıların asıl gayesi Suriye'yi insansızlaştırmak ve emperyalizmin baştan beri gerçekleştirmeye çalıştığı terör devleti projesini hayata geçirecek zemini oluşturmaktır. Emperyalizme karşı mücadele ederken sonsuzluk kervanına katılan 36 fidanımızı şükran ve rahmetle anıyor, şühedanın aileleri başta olmak üzere aziz milletimizin her bir ferdine baş sağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz."

Basın açıklamasının ardından katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi' Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'
Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldıŞap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı
Anahtar Kelimeler:
Basın açıklaması Iğdır Suriye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Mineral zengini "Delice tuzu"nun sıvısı da üretilecek

Mineral zengini "Delice tuzu"nun sıvısı da üretilecek

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Iğdır Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
05:07
Sabah
06:30
Öğle
12:21
İkindi
15:29
Akşam
18:02
Yatsı
19:20

İlginizi Çekebilir

Gürbulak Sınır Kapısı kapatıldı

Gürbulak Sınır Kapısı kapatıldı

Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı

Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı

Gökyüzünde görülen ışık paniğe neden oldu

Gökyüzünde görülen ışık paniğe neden oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.