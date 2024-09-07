Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Galler maçı sonrası itiraflar! Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu sakatlık durumu...

Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"10 KİŞİ KALINCA TAKIMI DAHA ÇOK BEĞENDİM"

"Zorlanacağımız bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda özellikle bu belirgindi. Organizasyonda biraz sıkıntı çektik. 10 kişi kalınca daha çok beğendim takımı organizasyon olarak. Daha fazlasını da beklemiyorduk. 7 Temmuz gibi turnuvayı bitirdik. Futbolcularımızın tatil yapma şansı olmadı. Yorgunluklar oldu. Çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize istediğimiz şekilde devam etmek istiyoruz."

''FARKINI GÖREBİLİYORSUNUZ''

"Kendisi sahaya girdikten sonra farkı görebildik. Sadece bizler için değil Inter için de bunları yapıyor. İkinci yarıda bunları net bir şekilde gördük."

HAKAN, ARDA SAKATLIKLARI

"İzlanda da güçlü bir rakip. O güne kadar herkesi değerlendireceğiz. Arda bir darbeden dolayı çıktı. Hakan'ı da yarın değerlendireceğiz. Bugün 90 dakika oynayamayacağını biliyorduk ve riske girmedik onun için."

''O POZİSYONDA EKSİĞİMİZ VAR...''

"O pozisyonda biraz eksiğimiz var sakatlıklardan dolayı. Emir'in stoper olduğunu biliyoruz ama bu maçlık bu şekilde ihtiyacımız vardı. Ferdi çok iyi bir futbolcu, eksikliğini hissettik ama ben elimdeki oyuncularla işimi hallederim. Emirhan'ı da değerlendirme fırsatımız oldu. Gelecekte de çok yararlı bir futbolcu olacağına inanıyorum."

TARAFTARA MESAJ

"12. adam olacaklarına eminim. Pazartesi günü çok büyük bir destek bekliyorum. Her seferinde öyle yaptıklarını biliyorum, o yüzden onların desteğine ihtiyacımız var."