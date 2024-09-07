SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Galler maçı sonrası itiraflar! Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu sakatlık durumu...

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Galler maçı sonrası itiraflar! Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu sakatlık durumu...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.09.2024 00:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda 0-0'lık skorla berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından Vincenzo Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Galler maçı sonrası itiraflar! Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu sakatlık durumu...

Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"10 KİŞİ KALINCA TAKIMI DAHA ÇOK BEĞENDİM"

"Zorlanacağımız bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda özellikle bu belirgindi. Organizasyonda biraz sıkıntı çektik. 10 kişi kalınca daha çok beğendim takımı organizasyon olarak. Daha fazlasını da beklemiyorduk. 7 Temmuz gibi turnuvayı bitirdik. Futbolcularımızın tatil yapma şansı olmadı. Yorgunluklar oldu. Çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize istediğimiz şekilde devam etmek istiyoruz."

''FARKINI GÖREBİLİYORSUNUZ''

aad17523627b46ddbc43ac5be730454e

"Kendisi sahaya girdikten sonra farkı görebildik. Sadece bizler için değil Inter için de bunları yapıyor. İkinci yarıda bunları net bir şekilde gördük."

HAKAN, ARDA SAKATLIKLARI

432042215_812361097601271_4431441830139098178_n

"İzlanda da güçlü bir rakip. O güne kadar herkesi değerlendireceğiz. Arda bir darbeden dolayı çıktı. Hakan'ı da yarın değerlendireceğiz. Bugün 90 dakika oynayamayacağını biliyorduk ve riske girmedik onun için."

''O POZİSYONDA EKSİĞİMİZ VAR...''

ferdi-kadioglu-turkei-2022-1668695870-96758

"O pozisyonda biraz eksiğimiz var sakatlıklardan dolayı. Emir'in stoper olduğunu biliyoruz ama bu maçlık bu şekilde ihtiyacımız vardı. Ferdi çok iyi bir futbolcu, eksikliğini hissettik ama ben elimdeki oyuncularla işimi hallederim. Emirhan'ı da değerlendirme fırsatımız oldu. Gelecekte de çok yararlı bir futbolcu olacağına inanıyorum."

TARAFTARA MESAJ

montelladan-avusturya-maci-sonrasi-aciklama-turk-yuregini-sahada-gorduk-17199653518738

"12. adam olacaklarına eminim. Pazartesi günü çok büyük bir destek bekliyorum. Her seferinde öyle yaptıklarını biliyorum, o yüzden onların desteğine ihtiyacımız var."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu Arda Güler Vincenzo Montella
En Çok Okunan Haberler
Dilan ve Engin Polat'ın tahliye edilmesi AK Partili isimden sert tepki

Dilan ve Engin Polat'ın tahliye edilmesi AK Partili isimden sert tepki

"Diyarbakır ayağa kalkmış durumda" Narin'in amcasının aracında yeni bulgular... Aile, amcayla görüştü

"Diyarbakır ayağa kalkmış durumda" Narin'in amcasının aracında yeni bulgular... Aile, amcayla görüştü

Hakim Ziyech öyle bir vurdu ki...

Hakim Ziyech öyle bir vurdu ki...

F.Bahçe çok beklenen transferi bitirdi! Mourinho muradına erdi

F.Bahçe çok beklenen transferi bitirdi! Mourinho muradına erdi

100 bin liralık Fatih Terim sorusu herkesi ters köşe yaptı! Sosyal medya bunu konuşuyor...

100 bin liralık Fatih Terim sorusu herkesi ters köşe yaptı! Sosyal medya bunu konuşuyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.