"Türkiye'miz" sözcüğünün doğru yazılışı konusunda pek çok kişi tereddüt yaşamaktadır. Bunun nedeni, kelimenin özel isim olması ve yanına gelen ekin nasıl ayrılacağı konusundaki belirsizliktir. Türk Dil Kurumuna göre, bazı sözcüklerin yazılı dildeki ifadelerinde istisnalar bulunabilir. Bu nedenle kelimelerin anlamları ve doğru yazılışları hakkında TDK'nın internet yazım kılavuzlarında sıkça arama yapılmaktadır. Bilindiği üzere, bu konudaki en güvenilir kaynak TDK'dir.

Türkiye’miz nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) resmî internet sitesinde, ayrı veya bitişik yazılması gereken ifadeler, kesme işaretinin nasıl kullanılacağı ve diğer birçok yazım kuralı açıklanmaktadır. Bu bilgilere göre, bazı özel isimler ek aldıklarında buna uygun bir şekilde yazılmalıdır. Her kural, belirli araştırmalar sonucunda oluşturulmuştur.

Türkçe yazım kurallarına göre, özel isimler ek aldığında gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmalıdır. Dolayısıyla ülke isimleri ek aldıklarında kesme işareti kullanılmalıdır. Örneğin, Türkiye'miz TDK kurallarında belirtildiği gibi kesme işareti kullanılarak yazılmalıdır. Kesme işaretinin kullanımı da Türkçe dil bilgisi kurallarına göre belirlenmiştir.

Türkiye’miz doğru yazılışı

Türk Dil Kurumunun belirttiği yazım kurallarına göre, "Türkiye'miz" yazımı kesme işareti ile ayrılmalıdır. Bir ülke adı ek alacaksa kesme işareti mutlaka kullanılmalıdır. Aidiyet belirten iyelik eki varsa, bu ek de kesme işaretiyle ayrılmalıdır.

Türkiye’miz ifadesi genellikle hatalı bir şekilde "Türkiyemiz" olarak yazılmaktadır. Doğru yazım "Türkiye’miz" şeklinde olmalıdır. Kesme işareti, cümle içinde özel isimleri diğer sözcüklerden veya eklerden ayırmak için doğru yerde kullanılmalıdır. Ülke ismi gibi özel isimlerde, ekten önce kesme işareti gelir ve bu kullanım yazım kuralları çerçevesinde belirlenmiştir. Türkiye’miz ifadesinin doğru ve hatalı kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

Türkiye’miz (Doğru kullanım)

Türkiyemiz (Hatalı kullanım)





