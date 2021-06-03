Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Moldova maçı hangi kanalda?

Grubun ikinci mücadelesinde İspanya'da Norveç ile oynayan A Millî Takım, sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı. Türkiye, gruptaki üçüncü maçında da sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. A Millî Takım, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçtan 2-1’lik galibiyetle ayrılırken, Antalya'da oynanan Gine maçını golsüz eşitlikle tamamladı.

A Milli Takım, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında özel maçta karşılaşacağı Moldova önünde hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Türkiye, tarihinde Moldova ile 12’nci maçına çıkacak. İki ülke A milli takımları daha önce 8'i resmi, 3'ü özel olmak üzere 11 maçta karşılaştı. Bu mücadelelerde millî takım 9 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı ve rakibine hiç yenilmedi.

A Milli Futbol Takımı, Moldova özel maçıyla tarihinde 592. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 275'i özel 591 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 225 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).



