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Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Moldova maçı hangi kanalda?

03.06.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Almanya'da Moldova ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Almanya'da Moldova ile karşılaşacak.

Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Moldova maçı hangi kanalda?

Türkiye’nin kadrosunda Moldova maçı öncesinde sakat oyuncu yok. 3 Haziran Perşembe günü, Paderborn şehrindeki Benteler Arena'da oynanacak Türkiye-Moldova maçı, TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Sascha Stegemann yönetecek.

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Moldova maçı, TRT Spor'dan naklen canlı olarak yayınlanacak. Türkiye, Moldova maçında 2021 yılındaki 6'ncı maçına çıkacak.

Bu sene oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alan milliler, 2 maçtan eşitlike ayrıldı. Bu maçlarda 12 gol atan Türkiye, kalesinde 6 gol gördü.

Türkiye, bu senenin ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşılaştı. A Milliler, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk mücadelesinde İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci mücadelesinde İspanya'da Norveç ile oynayan A Millî Takım, sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı. Türkiye, gruptaki üçüncü maçında da sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. A Millî Takım, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçtan 2-1’lik galibiyetle ayrılırken, Antalya'da oynanan Gine maçını golsüz eşitlikle tamamladı.

A Milli Takım, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında özel maçta karşılaşacağı Moldova önünde hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Türkiye, tarihinde Moldova ile 12’nci maçına çıkacak. İki ülke A milli takımları daha önce 8'i resmi, 3'ü özel olmak üzere 11 maçta karşılaştı. Bu mücadelelerde millî takım 9 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı ve rakibine hiç yenilmedi.

A Milli Futbol Takımı, Moldova özel maçıyla tarihinde 592. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 275'i özel 591 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 225 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).


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