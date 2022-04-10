YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağı Afyonkarahisar'da sona erdi

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağı Afyonkarahisar'da sona erdi

10.04.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağı Afyonkarahisar'da sona erdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları sona erdi.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki sezonun ilk ayak yarışında, 50cc'de birinci Poyraz Bor, ikinci Mikail Sertkaya, üçüncü Aslan Osmanpaşaoğlu, 65cc'de birinci Efe Okur, ikinci Ahmet Berkay Sarıay, üçüncü Hasan Hüseyin Baş, 85cc'de birinci Ali Akkaya, ikinci Mert Akkaya, üçüncü Nasip Emir Abay, MX'de birinci Şakir Şenkalaycı, ikinci Eray Esentürk, üçüncü Murat Başterzi, MX1'de birinci Mustafa Çetin, ikinci Galip Alp Baysan, üçüncü İlhan Ataş, MX2'de birinci Batuhan Demiryol, ikinci Ömer Uçum, üçüncü Baran Bulut Kocaman, MX2 juniorda birinci Ömer Uçum, ikinci Baran Bulut Kocaman üçüncü Semih Toktaş, seniorda birinci Teyyar Gürpınar, ikinci Ceyhun Kalfalı, üçüncü Hüseyin Neziroğlu, veteranda birinci Hüseyin Neziroğlu, ikinci Metin Esentürk, üçüncü Engin Kır, kadınlar kupasında birinci Selen Tınaz, ikinci Irmak Yıldırım üçüncü Derin Kural oldu.

Ödül töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'ın gastronominin, kaymağın, sucuğun, tarihin, zaferin ve Büyük Taarruz'un şehri olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın artık motokrosun da şehri olduğunu kaydeden Çiçek, "Çünkü dünya şampiyonalarına ve motokrosa bu kadar sahip çıkan il var mıdır, bilmiyorum. Biz sizleri çok seviyoruz. Büyük Taarruz'un 100. yılındayız. Bu şampiyona 100. yıl adına düzenlendi." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de 2022 yılının ilk şampiyonasının hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra organizasyonda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Ödül törenine, Vali Gökmen Çiçek, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile yarışmacıların aileleri de katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
El sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyorEl sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyor
Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybettiŞırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Bursaspor-Kocaelispor maçının ardındanBursaspor-Kocaelispor maçının ardından

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 12 Nisan Salı

İmsak
04:53
Sabah
06:20
Öğle
13:04
İkindi
16:43
Akşam
19:38
Yatsı
20:59
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.