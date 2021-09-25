Türkiye Motosiklet Federasyonu, TMF Token'dan umutlu

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Bitci Teknoloji AŞ ortaklığıyla TMF Token'ın arzının Türk motosikletine önemli bir ekonomik kaynak sağlayacağını bildirdi.

Uçar, Bodrum ilçesinde düzenlenen TMF Token tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Bitci Teknoloji'nin spora destek hizmetlerinden birini Türk halkına, Türk motorseverlerine ve motosiklet camiasına sunmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

TMF Token'in arzının gerçekleştirildiğini, kısa sürede federasyonun ve Bitci Teknoloji'nin görünürlüğü ve bilinirliği sayesinde yüzde 90'ın üzerinde bir miktarının satıldığını belirten Uçar, "Bunun arkasında dünya organizasyonlarının yapısı var. Dünya çapında birincilikler ve şampiyonluklar yaşayan Türk bayrağını ve İstiklal Marşı'ını okutan sporcuların onurları çabaları ve gayretleri var." dedi.

Buradan elde edilecek gelirin ve yatırımın hem TMF'ye hem de TMF Token almış tüm iştirakçilere çok önemli bir katkı sağlayacağını umut ettiklerini anlatan Uçar, TMF'nin dünya çapında organizasyon gerçekleştiren ve spora katkıda bulunan bir federasyon olduğuna dikkati çekti.

Federasyonun sporcularının da Türkiye'yi birer performans sporcusu olarak en iyi şekilde temsil ettiğini aktaran Uçar, şöyle konuştu:

"TMF, Bitci Teknolojiyle yani sahasında, alanında ve branşında en iyi olan şirketlerden birincisiyle çalışıyor olmak onur ve gurur verici. Umut ediyorum ki ilerleyen günlerde tüm arzın tamamlanmasıyla beraber spora ve sporculara çok daha güzel ve büyük bir kaynak oluşturmanın çabası içinde olacağız. TMF ve Bitci Teknoloji'nin ortak ürünü olan TMF Token, aslında hem yatırımcılarına hem de sporculara çok önemli katkıda ve destekte bulunacak. TMF Token'i satın alan tüm yatırımcılar hem ekonomik değeri sürekli yükselen bir değere sahip olacaklar hem de dünya şampiyonu sporcularımızı pistlerde izleme imkanını yakalayacaklar. Aynı şekilde ödül olarak TMF Token vereceğimiz sporcularımız da hem performanslarını artırmış olacaklar, hem de ciddi bir yatırım sahibi olmuş olacaklar."

Bitci Teknoloji Üst Yöneticisi (CEO) Onur Altan Tan da global anlamda spora katkı sağlamaya devam ettiklerine işaret etti.

Türkiye'deki spor dallarına da destek verdiklerine değinen Tan, "TMF Token'in ön satışını gerçekleştirdik. Çok kısa sürede satışın yüzde 90'ı tamamlandı. Bu projenin içinde bulunan özellikle TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın vizyonundan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Bitci Teknoloji olarak gerek global anlamda, gerekse ülkemizde sporun tüm alanlarına destek olmaya devam ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.

