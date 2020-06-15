Türkiye Müteahhitler Birliğinden, Asya Kalkınma Bankası yetkilileriyle görüşmeye ilişkin açıklama:

Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB), Asya Kalkınma Bankası (ADB) yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin, "Birliğimiz ile online toplantıda bir araya gelen Asya Kalkınma Bankası temsilcileri, pandeminin etkilerine karşı 1,8 milyar dolarlık kısmı özel sektöre kullandırılmak üzere, toplam 20 milyar dolar tutarında bir kaynak oluşturduklarını belirtti." ifadeleri kullanıldı.

TMB'den yapılan açıklamaya göre, Türk inşaat sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak amacıyla yurt dışı pazarlardaki faaliyetlerinin geliştirilebilmesi ve yeni pazarlarda ortaya çıkacak imkanların değerlendirilebilmesi için finansman arayışını artırdı.

TMB Başkan Vekili Hüseyin Arslan'ın ev sahipliğinde 10 Haziran'da video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede, ADB yetkilileri ile müteahhitlik sektörü temsilcileri bir araya geldi. Konferansta ADB'nin Avrupa Temsilcisi Robert Schoellhammer, Temsilci Yardımcısı Samantha Hung ve Kamu-Özel İşbirliği (PPP) Uzmanı Mukta Malhotra, Kovid-19 salgınının olumsuz ekonomik etkilerinin giderilmesine yönelik bankanın yürüttüğü hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.