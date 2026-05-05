Türkiye'nin 185 metre yükseklikteki devasa kalesi! Akın akın ziyaretçi gelecek

Kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla haziranda ziyarete açılması planlanan Mersin'deki Silifke Kalesi, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklandırılacak.

Gökçen Kökden

Roma döneminden 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve adını aldığı Silifke ilçesinde 185 metre yüksekliğindeki tepede yer alan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde 2011'de başlatılan kazı ve restorasyon sürüyor.

Bakanlığın "Geleceğe Miras" projesi kapsamında desteklenen çalışmalar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boran öncülüğündeki ekip tarafından yürütülüyor.

Kalede, Roma döneminden izlerin yanı sıra sur ve hendeklerin tamamlandığı Bizans, Türk-İslam modeline göre yeniden imar edildiği Karamanoğlu ve son şeklini aldığı Osmanlı dönemlerinin bulguları da araştırılıyor.

Arkeolojik çalışmalar için 2015'te ziyarete kapatılan kale, kazı, konservasyon, restorasyon ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla yeniden açılacak. Çevresine koruyucu çitler çekilecek Silifke Kalesi, gece müzeciliği uygulamasıyla geç saatlere kadar gezilebilmesi amacıyla da ışıklarla donatılacak.

'KALEMİZİ IŞIL IŞIL YAPIP SİLİFKE HALKINA KAZANDIRACAĞIZ'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, AA muhabirine, Valilik ve bir firma arasında yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında kaledeki çalışmaların hız kazandığını söyledi.

Çalışmaları takip ettiklerini belirten Doğanay, şöyle konuştu:

"Haziran ayı içerisinde Allah nasip ederse Valimiz Atilla Toros'un burayı hizmete açmak gibi bir düşüncesi var. Projede herhangi bir aksilik, mücbir bir sebep olmazsa burayı açarak Silifke ve bölge turizmine kazandırmayı hedefliyoruz. Hem güvenliği sağlamak hem de sıcak bir memleket olan Silifke'mizde gece müzeciliği yapmak adına kalemizi ışıl ışıl yapıp Silifke halkına kazandıracağız."

Doğanay, yaz aylarında ilçede hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsanların gündüz deniz, kum ve güneş turizmini yapıp akşam da Silifke Kalesi'ni ziyaret etmesini istiyoruz. Bütün çabamız da bunun üzerine. Onun için valimizin talimatıyla Mersin ve Silifke'den gelen misafirlerimizi hem serinletmek hem de gece müzeciliğine kazandırmak amacıyla yoğun çaba sarf ediyoruz."

