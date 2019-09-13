Türkiye'nin çatısı beyaza büründü

"Eylül ayında dağın zirvesini kaplayan ilk kar, bu bölgede bolluk ve bereketin simgesi olarak gösterilir. Burada hepimiz çitçilik ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu sene çok kurak geçti aslında. İnşallah bu karla yağışlar da artacak ve bereket gelecek."

Türkülere konu olan Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı. 5 bin 137 metre rakımıyla "Türkiye'nin Çatısı" olarak da adlandırılan Ağrı Dağı, zirvesini kaplayan karla doyumsuz manzaralar oluşturarak adeta görsel şölen sundu.

Ağrı Dağı Milli Parkı Alan Kılavuzu Cuma Saltık ise Doğubayazıt'ın, başta Ağrı Dağı olmak üzere bir çok tarihi ve doğal güzelliğe sahip olduğunu belirtti.

Ağrı Dağı'nın yılın her mevsimi ziyaretçileri cezp ettiğini anlatan Saltık, "Doğunun en zengin tarihi ve doğal güzelliklerine sahip Doğubayazıt dendiğinde ilk akla gelen turizmdir. Bu yörede dağların efendisi, dağların kralı şeklinde bilinen Ağrı Dağı, yılın her mevsimi güzel görüntüler oluşturuyor. Gördüğünüz gibi eylülde yağan ilk karla yine Ağrı Dağı'nın zirvesi beyaza büründü. Biz bu görüntülere alıştık. Dünyadan ve Türkiye'den herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Gönlümüz, kapımız herkese açık." diye konuştu. (AA)

