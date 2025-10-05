SPOR

Türkiye’nin CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde 24 takımın katılımıyla Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç’in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu.

Berker İşleyen

İtalya’nın Bari kentinde gerçekleşen kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi de katıldı. Milli oyuncu Dilay Özdemir ise kura çekimini gerçekleştiren isimlerden biri olarak yer aldı.

Ay-yıldızlılar grup aşamasında A Grubu’nda yer alacak ve Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek.

Türkiye, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Türkiye daha önce 2003 ve 2019 yıllarında organizasyona ev sahipliği yapmıştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu dev organizasyona son şampiyon apoletiyle katılacak.

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın Türkiye ayağında grup etabı, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları oynanacak. Tüm müsabakalar, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

