Türkiye'nin en beğenilen sanatçıları belli oldu! Haluk Levent, Tarkan, Şahan Gökbakar üst sıralarda

MetroPOLL Araştırma, Türkiye’nin en çok beğenilen sanatçılarına dair bir anketin sonucunu açıkladı.28 ilden 1535 kişiyle düzenlenen Türkiye’nin Nabzı Mart 2022’nin verilerine göre ilk sırada yüzde 79’la ihtiyaç sahiplerine destek veren Ahbap Derneği’ndeki çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen Haluk Levent yer alıyor.

"GÖRÜLEN EN YÜKSEK DEĞER HALUK LEVENT'E AİT"

Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar anket sonuçlarına dair paylaşımında, derneğin çalışmalarını anımsatarak şu notu düştü: “Metropoll’ün şimdiye kadar yaptığı popülarite-beğeni ölçümlerinde görülen en yüksek değer yüzde 79’la Haluk Levent’e ait.”

Son dönemde çıkardığı Geççek şarkısıyla gündemde olan Tarkan ise 60,7’yle ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada Sezen Aksu yüzde 58,2'yle yer aldu.

Zaman zaman politik yorumlarıyla gündeme gelen Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar dört ve beşinci sıralarda yer aldı.





