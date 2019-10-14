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Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta renk cümbüşü! Sonbaharın en büyülü kenti

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 14.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

Mavi ve yeşilin her rengini bünyesinde barındıran Türkiye’nin en kuzey ucu Sinop’ta, sonbaharın tabiatta oluşturduğu renk cümbüşü görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

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Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, fotoğrafçıları ve doğa turizmcilerini en kuzey uçta, mavi ile yeşilin birleştiği Sinop’un doğasını görmeye davet etti.

Başyiğit, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sinop ilimiz, doğal güzellikleriyle hakikaten önemli, özellikle tabiat parkları açısından çok önemli bir il. 5 tane tabiat parkını barındırıyor. Bu tabiat parklarımız biyoçeşitlilik ve yaban hayatı açısından çok zengin. Dolayısıyla her mevsim gelecek ziyaretçilerimizin görebileceği çok şey var Sinop’ta. Sonbahar aylarına geldik ve bu mevsimde renklerin her tonunu görme şansına sahibiz. Bu özelliğiyle Sinop Türkiye’de tabiat parkları açısından çok önemli bir yerde” dedi.

'TABİAT PARKLARINDA ADETA RENK CÜMBÜŞÜ'

Başyiğit konuşmasının devamında, “Erfelek Tatlıca Şelaleleri, ziyaretçi sayısı açısından çok talep gören bir yer. Hamsilos Tabiat Parkımız ve Akgöl Tabiat Parkımız biyoçeşitlilik ve özellikle orman ve göl ekosistemiyle önemli alanlarımız. Burada ormanın barındırdığı çok sayıda ağaç türü var. Dolayısıyla özellikle sonbahar aylarında bu ağaçların yapraklarını solmasıyla, renk değiştirmesiyle adeta bir renk cümbüşü oluyor ve hakikaten çok güzel görüntüler oluşturuyor ziyaretçilerimize” diye konuştu.

Bütün doğaseverleri bu sonbahar aylarında Sinop’ta bulunan Tabiat Parklarına davet eden Başyiğit, ziyaretçilerin doyumsuz manzaralarla karşılaşacaklarını ve bütün doğaseverleri bu aylarda Sinop’u görmeye davet etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sinop sonbahar

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