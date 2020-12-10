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Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 10.12.2020 13:30 | Son Güncelleme

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında yine 32'ncilikte yer aldı.

Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

FIFA'nın internet sitesinden aralık ayı dünya sıralaması açıklandı. Yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin 2020 yılını 1487 puanla 32'nci sırada tamamladığı sıralamanın ilk 10 basamağında geçen aya göre değişiklik olmadı.

Belçika, 2018 ve 2019'un ardından bu yılı da zirvede kapatırken, ikincilikte Fransa, üçüncülükte ise Brezilya yer aldı. Geçen yıl aralık ayından bu yana 12 basamak atlayarak 40'ıncılığa yükselen Macaristan, bu senenin en büyük çıkışına imza attı. Bir sonraki sıralama, 18 Şubat 2021'de açıklanacak.

SIRALAMADA İLK 10'A GİREN ÜLKELER

Sıra Takım Puan Değişim

1 Belçika 1780 -

2 Fransa 1755 -

3 Brezilya 1743 -

4 İngiltere 1670 -

5 Portekiz 1662 -

6 İspanya 1645 -

7 Arjantin 1642 -

8 Uruguay 1639 -

9 Meksika 1632 -

10 İtalya 1625 -


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