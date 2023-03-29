Türkiye'nin konuştuğu dizide tanıştılar! Funda Eryiğit ve Berkun Oya doğuma 2 ay kala evlendi

Rol aldığı Bir Başkadır dizisinin de senarist ve yönetmeni olan Berkun Oya ile beraberlik sürdüren Funda Eryiğit nikah masasına oturdu. Hamile olan Eryiğit yaklaşık iki yıldır Berkun Oya ile beraberdi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre bir oğulları dünyaya gelecek olan çiftin nikahı sade bir törenle, aile ve çok yakın dostları ile beraber gerçekleştirildi. 7 aylık hamile olan Eryiğit, Öniz İpek Derman’ın tasarladığı sade ve modern bir gelinlik tercih etti.

Bir Başkadır dizisinde Ruhiye rolüne hayat veren Funda Eryiğit’in çekimler sırasında yönetmen Berkun Oya ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

38 yaşındaki ünlü oyuncu daha önce sosyal medya hesabından hamilelik pozunu paylaşmıştı.



