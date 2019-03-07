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Türkiye'nin konuştuğu katilden kan donduran ifade

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YAŞAM  | 07.03.2019 18:29 | Son Güncelleme

İstanbul'da 5 kişiyi öldüren Şinasi Gürkan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Gürkan'ın yapılan sorgusunda, hapis yatmasına sebep olduğunu iddia ettiği iki kardeşi ile eşlerini de öldürdükten sonra intihar edeceğini söylediği öğrenildi.

Türkiye'nin konuştuğu katilden kan donduran ifade

Küçükçekmece'de, 16 yıl önce kardeşleri Akın Gürkan ile Serkan Gürkan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve 1.5 yıl önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, dün akşam, iki oğlu, kardeşi, eski bacanağı ve bacanağının oğlunu öldürdükten sonra kaldığı günlük kiralanan bir dairede polis tarafından yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Şinasi Gürkan, burada yapılan ilk sorgusunda, yakalanmasaydı cinayetlerine devam edeceğini söylediği öğrenildi.

KARDEŞLERİM BANA KUMPAS KURDU

Yapılan sorgulamada Şinasi Gürkan'ın, "6 kardeştik.16 yıl önce, eşlerimiz arasında başlayan tartışma kardeşlerimle aramın bozulmasına neden oldu. Kardeşlerim Akın ile Serkan 2004 yılında öldürüldü. Diğer kardeşlerim kumpas kurarak suçu benim üzerime attı. Cezaevindeyken kardeşlerimi öldürme planları yaptım, bir süre sonra bundan vazgeçtim. Ben içerdeyken eşimle boşandık, kötü yola düştü. 1.5 yıl önce cezaevinden çıktım. İntikam düşüncesinden vazgeçip çocuklarıma sahip çıkmak istedim. Fakat onlar da kötü yola düşmüştü. Sürekli karakollardan topluyordum. Cezaevine girmeden önce yaşanan miras kavgasının hala devam ettiğini de görünce daha fazla dayanamadım. Dün akşam önce oğullarımı öldürdüm. Sonra kardeşimin evine gidip onu öldürdükten sonra ben cezaevinden çıkmadan 20 gün önce dostunun öldürdüğü eski eşime sahip çıkmayan bacanağımla oğlunu vurdum. Diğer iki kardeşimle eşlerini de vurmak için evlerine gittim, bulamadım. Yakalanmasaydım, yarın cenazede onları öldürdükten sonra intihar edecektim" dediği belirtildi. (DHA)

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