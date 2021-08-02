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Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 96'ya çıktı

02.08.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar'ın Tokyo 2020'de bronz madalya almasıyla Türk sporcuların toplam olimpiyat madalyası sayısı 96 oldu.

Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 96'ya çıktı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar'ın bronz madalya almasıyla Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 96'ya çıktı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.

Tokyo 2020'de tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün'in aldığı bronz madalyalarla bu sayı 93'e yükseldi. Milli okçu Mete Gazoz'un bireyselde aldığı altın madalyayla bu sayı 94 oldu.

Oyunların 10. gününde milli güreşçilerden Rıza Kayaalp grekoromen stil 130 kiloda, Yasemin Adar ise 76 kiloda bronz madalya maçına çıktı. İki milli sporcu da rakiplerini mağlup ederek Türkiye'nin Tokyo'daki madalya sayısını 5'e taşıdı.

Son bronz madalyalarla Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında topladığı madalya sayısı 40'ı altın, 25'i gümüş, 31'i bronz olmak üzere 96'ya çıktı.

GÜREŞTEKİ 65. MADALYA

Türk güreşi, Tokyo 2020'de olimpiyat madalya sayısını 65'e çıkardı.

Türkiye'nin olimpiyatlardaki en başarılı branşı olan güreş, Tokyo 2020 öncesinde 29 altın, 18 gümüş ve 16 bronz madalya kazanmıştı.

Rıza ve Yasemin'in madalyalarıyla toplam sayı 65'e, bronz madalya sayısı 18'e yükseldi.

BOKSTA 2 MADALYA GARANTİ

Türkiye, kadın boksunda Busenaz Süremeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile madalyayı garantiledi.

Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil eden boksörlerden 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda da Busenaz Sürmeneli, yarı finale çıkarak madalyayı garantiledi.

Henüz maçlarını oynamayan iki sporcunun madalya rengi de belli olmadı. Milli boksörlerin karşılaşmalarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin olimpik madalya sayısı 98 olacak.

Kalan 6 günde milli sporculardan madalya beklentisi olan Türkiye, Tokyo 2020'de madalya sayısında "dalya" diyebilmek istiyor.

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