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Türkiye Portekiz maçında penaltı kazanan Enes Ünal kimdir? Hangi takımda oynuyor?

25.03.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enes Ünal'ın kim olduğu merak konusu oldu. 10 Mayıs 1997 Osmangazi doğumlu Enes Ünal 24 yaşındadır. 2019'da Lisa Smellers ile evlenmiştir. Enes Ünal'ı Chelsea, Borussia Mönchengladbach, Juventus ve Santos gibi kulüpler kadrosuna dahil etmek istedi. Peki Enes Ünal hangi takımda oynuyor? İşte ayrıntılar...

Türkiye Portekiz maçında penaltı kazanan Enes Ünal kimdir? Hangi takımda oynuyor?

Türkiye Millî Futbol Takımı oyuncusu Enes Ünal santrafor mevkisinde oynuyor. La Liga takımlarından Getafe'de forma giymektedir. Peki Türkiye Portekiz maçında penaltı kazanan Enes Ünal kimdir? Hangi takımda oynuyor? İşte ayrıntılar...

ENES ÜNAL KİMDİR?

Enes Ünal, Bursaspor'un eski futbolcularından Mesut Ünal'ın oğludur. Futbola 31 Mayıs 2006'da henüz 9 yaşındayken Küçükköyspor'da adım attı. Sonrasında Bursaspor tarafından transfer edildi. Bursaspor altyapısında 3 yıl geçirdi ve süre içerisinde 102 karşılaşmada görev aldı, bu maçlarda 170'in üzerinde gol atarak maç başına 1.66'lik gol ortalaması elde etti.

Türkiye Portekiz maçında penaltı kazanan Enes Ünal kimdir? Hangi takımda oynuyor?

2009-10 ve 2010-11 sezonlarında U-14 takımında yer aldı. İki sezonda 48 maçta 62 gol attı. 2011-12 sezonu ile beraber Bursaspor'un U-15 takımında yer almaya başladı. Çıktığı 24 maçta 56 gol attı. 2012-13 sezonunda U-16 takımında görev aldı. Oynadığı 34 maçta 55 gol kaydetti. 2012-13 sezonunda U-16 dışında U-18 de de forma giydi ve 2 maçta 8 gol attı.

Enes Ünal'ın 2 yaşında Lila Ela isimli kız çocuğu bulunuyor.

ENES ÜNAL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Enes Ünal, La Liga takımlarından Getafe'de forma giyiyor.

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